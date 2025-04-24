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Четверг, 24 апреля 2025, 18:58 мск

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Украинские боевики усилили атаки по российскому приграничью

Атаки вооруженных формирований Украины по российскому приграничью усилились. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате очередного удара погибла мирная жительница.

«В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина. К огромному горю, от полученных ранений она скончалась на месте…» – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что вооруженные формирования киевского режима стягивают боевую технику и иностранных наемников в Купянский район к границе с Белгородской областью.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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