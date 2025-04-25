В Севастополе ученик принес в школу страйкбольную гранату, пострадала девочка

В одной из школ Севастополя ученик взорвал страйкбольную гранату. В результате пострадала девочка. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Севастополя.

«Сегодня ученик одной из школ города принес на занятия страйкбольную гранату, в результате неосторожных действий мальчик сорвал чеку с гранаты, и во время занятия начал выделяться дым. Из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу», – говорится в сообщении.

Рамки металлоискателя не сработали на опасный предмет, так как он был из пластика.

В школе работают сотрудники правоохранительных органов. «По результатам работы специалистов в отношении несовершеннолетнего будут приняты соответствующие меры», – добавили в ведомстве.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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