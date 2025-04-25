российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 15:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе ученик принес в школу страйкбольную гранату, пострадала девочка

В одной из школ Севастополя ученик взорвал страйкбольную гранату. В результате пострадала девочка. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Севастополя.

«Сегодня ученик одной из школ города принес на занятия страйкбольную гранату, в результате неосторожных действий мальчик сорвал чеку с гранаты, и во время занятия начал выделяться дым. Из-за подрыва пластиковой гранаты оглушило одну школьницу», – говорится в сообщении.

Рамки металлоискателя не сработали на опасный предмет, так как он был из пластика.

В школе работают сотрудники правоохранительных органов. «По результатам работы специалистов в отношении несовершеннолетнего будут приняты соответствующие меры», – добавили в ведомстве.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

США готовы признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине / В Керчи обнаружили три новых выброса мазута / Суд в Лондоне приговорил к тюрьме экс-губернатора Севастополя / В Крыму построят два новых водохранилища / В Крыму с начала года погибли более 100 дельфинов / На Крымском мосту ввели ручной досмотр личных вещей / Число погибших в аварии с автобусом в Крыму возросло до шести / В Крыму пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,