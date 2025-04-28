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Понедельник, 28 апреля 2025, 11:26 мск

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В Пензе глав отделов МВД по вопросам миграции арестовали за взятки

В Пензе арестовали начальника управления по вопросам миграции и руководителя отдела иммиграционного контроля регионального УМВД. Их подозревают в получении взяток.

«Обвиняемые получали денежные вознаграждения от индивидуальных предпринимателей за оказание содействия в легализации на территории Российской Федерации иностранных граждан, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства», – сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по региону.

Отмечается, что полицейские также предоставляли бизнесменам свое покровительство, а именно, предоставляли информацию о местах проведения и датах рейдов управления по вопросам миграции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки». Подозреваемые помещены под стражу.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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