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Суббота, 3 мая 2025, 17:29 мск

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В Подмосковье из-за непогоды без света остаются 10 городских округов

В Московской области продолжаются работы по восстановлению электричества и ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Из-за снега в Подмосковье остаются без света более 9 тысяч жителей в 229 населенных пунктах десяти городских округов, рассказал старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по региону Андрей Веретенников.

«На 13:00 зафиксировано падение 1572 деревьев в 14 муниципальных образований. Повреждено 199 автомобилей на территории 7 муниципальных образований», – добавил он.

Ранее в МЧС России сообщили, что сотрудники ведомства помогают восстанавливать электроснабжение и ликвидировать последствия стихии. Пожарные распиливают и убирают поваленные деревья, высвобождают автомобили и линии электропередач, расчищают дороги. В работах задействованы около 1200 человек и более 400 единиц техники.

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что электроснабжение Подмосковья планируется полностью восстановить в ночь с 3 на 4 мая, информирует 360.ru. Он назвал энергоаварию в регионе одной из самых крупных за последние 15 лет. Ситуацию осложнили сразу несколько факторов: сначала был мороз, потом оттепель, которую сменили резкое похолодание и снегопад, что привело к обрывам линий электропередачи. В этих условиях, по его словам, приходится заново строить километры сетей. К утру 3 мая энергетики восстановили работу более 2500 энергообъектов в Подмосковье.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что из-за аномального снегопада в регионе более 26 тыс. человек остались без электричества.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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