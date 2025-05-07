В США арестовали угнавшего яхту россиянина

В США арестовали гражданина России, который угнал яхту. Об этом сообщают американские СМИ.

29-летний россиянин угнал яхту с пристани у населенного пункта Текеста во Флориде. Он около часа убегал от погони, затем правоохранители его настигли и задержали.

Отмечается, что мужчина получил убежище в США в 2022 году и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

На допросе россиянин заявил, что собирался уплыть на Багамы. В настоящее время он находится в тюрьме округа Мартин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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