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Четверг, 15 мая 2025, 09:04 мск

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В США ученую из России арестовали за контрабанду лягушек

В США арестовали россиянку, которую подозревают в контрабанде эмбрионов лягушек. Женщина является научной сотрудницей Гарварда. По ее словам, она не знала, что образцы нужно декларировать.

Ксения Петрова была задержана в аэропорту Бостона в феврале 2025 года. Ученая прилетела из Парижа. В ее багаже обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек в микроцентрифугах и образцы эмбрионов в парафиновых лунках и на окрашенных предметных стеклах.

Россиянку арестовали и предъявили обвинение в контрабанде. По данным американского Минюста, Петровой грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов США.

Обвиняемая заверяет следствие, что не знала о необходимости декларировать образцы, которые она везла для своего исследования в Гарварде. При этом в ее телефоне нашли переписку с коллегой, тот предупреждал, что на ввоз необходимо получать разрешение. Пока неясно, почему Петрова проигнорировала его совет.

Визу россиянки аннулировали. Теперь у нее есть выбор: вернуться во Францию и повторно подать заявление на визу или быть депортированной в Россию и лишиться права въезда в США на пять лет. Петрова покинула РФ в 2022 году. Она заявила, что опасается политического преследования на родине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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