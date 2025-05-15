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Четверг, 15 мая 2025, 14:49 мск

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Росприроднадзор выявил нарушения на 132 очистных сооружениях на Волге

Росприроднадзор провел проверки в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В общей сложности было выявлено почти полторы тысячи нарушений. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Росприроднадзор подвел итоги проверок очистных сооружений, построенных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Проверено 132 сооружения. Результаты следующие: выявлено 1471 нарушение в области экологии, 418 из них – нарушения по воде. В среднем по 10 нарушений на каждый объект», – написала Родионова в своем телеграм-канале.

По ее словам, больше всего нарушений сотрудники ведомства выявили в Ярославской области (173), Самарской (54), в Чувашии (50) и Марий Эл (45). Радионова также назвала субъекты, в которых очистные сооружения сегодня работают в пределах нормативов, – это Москва, Подмосковье и Татарстан.

По всем случаям возбуждены административные дела. Руководствам сооружений выданы предписания. Нанесенный природе ущерб еще предстоит оценить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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