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Четверг, 15 мая 2025, 22:36 мск

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Два жителя ДНР получили ранения после атак ВСУ

В результате ударов вооруженных формирований Украины двое жителей Донецкой народной республики получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Старомихайловке при детонации взрывоопасного предмета ВФУ тяжелые ранения получил мужчина 1959 г.р. В Калининском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1967 г. р.» – уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

В то же время глава ДНР обратил внимание, что получили повреждения два объекта гражданской инфраструктуры (производственное предприятие, АЗС) и автомобили в Центрально-Городском районе Горловки (предприятие, АЗС).

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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