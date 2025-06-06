В Германии 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным веществом

В Германии 12 человек почувствовали недомогание после контакта с посылкой. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в распределительном центре в немецком городе Лангенценн (Бавария). 12 человек почувствовали себя плохо при контакте с посылкой, на поверхности которой нашли белый порошок.
Отмечается, что семь пострадавших попали в больницу. Еще у пятерых наблюдается раздражение на коже.
На место прибыли медики, правоохранители и взрывотехники. Сотрудников эвакуировали. Посылку забрали на экспертизу.
Берлин, Зоя Осколкова
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