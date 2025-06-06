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Пятница, 6 июня 2025, 18:59 мск

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Росгвардия пресекла теракт на военном объекте в Рязанской области

Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно.

Рязань, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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