ФСБ задержала украинского агента, планировавшего теракт в аэропорту Сухума

ФСБ России совместно со Службой государственной безопасности Абхазии задержала сотрудника международного аэропорта Сухума, который сотрудничал с военной разведкой Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. Задержанный имеет российский паспорт и работал специалистом инженерно-технической службы аэропорта. Возбуждено уголовное дело по ст. 274 УК Республики Абхазии (шпионаж).

По информации российской спецслужбы, фигурант сотрудничал с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его указанию мужчина отчитывался перед украинской стороной о выполняемой им работе в аэропорту Сухума.

Злоумышленник планировал передать Украине план-схемы аэропорта Сухума и прилегающей к нему закрытой парковки, используемой для приема официальных международных делегаций, для совершения теракта.

На допросе задержанный признался в работе на украинскую военную разведку. Он предоставил информацию о выполненных заданиях и содержании задач «по сбору сведений о посещении республики официальными должностными лицами РФ», отмечает ФСБ. Фигурант рассказал, что в марте 2025 года в мессенджере Telegram с ним связался неизвестный и «предложил совместно бороться с режимом». Злоумышленник сообщил, что ответил согласием, и предложил куратору устроить подрыв на вип-парковке аэропорта Сухума, заложив на ее территории взрывчатку. Видео допроса распространил ЦОС ФСБ.

Ранее сегодня ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Краснодарском крае. Сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, который планировал устроить взрыв в административном здании одного из объектов энергетики региона. Также фигурант собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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