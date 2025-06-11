российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 июня 2025, 21:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ректор Гатчинского госуниверситета отправлен под домашний арест

Ректор Гатчинского государственного университета отправлен под домашний арест по делу об организации нелегальной миграции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.

Предполагается, что руководитель вуза пробудет под арестом, как минимум, на 1 месяц 18 суток в связи с обвинениями по п. «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

В пресс-службе судов уточнили РИА Новости, что речь о ректоре Гатчинского государственного университета. На сайте университета указано, что ректором является Александр Туфанов.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла схему организации нелегальной миграции в одном из вузов Ленинградской области. Институт пригласил не менее 20 иностранных студентов, которые фактически там не учились. Материалы расследования были переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе «студентов».

Гатчина, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о контроле за детьми мигрантов / Минобрнауки проверит организацию экзаменов по русскому языку для мигрантов / Полиция проверила 5 тысяч иностранцев в Санкт-Петербурге в поисках нелегалов / «Учитывая, что это не первый случай...» Володин потребовал мер против вовлечения вузов в незаконную миграцию / Во Владивостоке оспорили мягкий приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку на пляже / Из России выдворено более 19 тысяч мигрантов / В России растет преступность среди мигрантов – Бастрыкин / США хотят выслать на Украину нелегалов из третьих стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Наука, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция,