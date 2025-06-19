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Четверг, 19 июня 2025, 13:23 мск

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Таможенники обнаружили семь ведер с наркотиками в посылке из Италии

Российские таможенники пресекли поставку крупной партии наркотиков из Италии. Запрещенные вещества отправили под видом сырья для пищевой продукции и косметики.

Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями выявили партию наркотиков весом 75 кг. «При таможенном досмотре обнаружили семь пластиковых ведер с веществом белого цвета. Товар был ввезен из Италии в адрес компании под видом сырья для пищевой и косметической продукции», – сообщили в ФТС.

Экспертиза установила, что это наркотическое средство каннабисной группы – тетрагидроканнабинол.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Расследование проводится совместно с МВД.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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Италия, Европа, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,