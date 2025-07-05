ВСУ вновь атаковали дронами регионы России: за шесть часов сбито еще 30 БпЛА

В первой половине дня вооруженные формирования Украины продолжили наносить удары по российским регионам с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как говорится сообщении Минобороны России, в общей сложности нейтрализовано порядка 30 вражеских аппаратов.

Так, с 9:40 до 11:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БпЛА. Девять из них уничтожены над территорией Брянской области, еще два – над Смоленской областью и один – над Калужской областью.

Ранее с 8:00 до 9:40 мск перехвачены шесть украинских беспилотников: два аппарата – над территорией Московского региона, и по одному – над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областям.

Вместе с тем 6:00 до 8:00 мск уничтожены 12 БпЛА: восемь из них – над территорией Брянской области, два – над Рязанской областью и по одному БПЛА – над Орловской и Новгородской областями.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за сегодняшнюю ночь над Россией было сбито 94 вражеских БпЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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