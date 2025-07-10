Над шестью регионами России сбили еще 26 беспилотников

Сегодня в период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, под ударом были шесть российских регионов. Самая серьезная атака пришлась на Курскую область, над которой были нейтрализованы 11 БпЛА.

Еще девять беспилотников сбили над Брянской областью, три – над Калужской областью, и по одному – над территориями Белгородской и Орловской областями, а также над Московским регионом.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube