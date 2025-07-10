российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 июля 2025, 21:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над шестью регионами России сбили еще 26 беспилотников

Сегодня в период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, под ударом были шесть российских регионов. Самая серьезная атака пришлась на Курскую область, над которой были нейтрализованы 11 БпЛА.

Еще девять беспилотников сбили над Брянской областью, три – над Калужской областью, и по одному – над территориями Белгородской и Орловской областями, а также над Московским регионом.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

В Курске в результате атаки дронов ВСУ погиб 73-летний мужчина / Рубио подтвердил, что поставки американского оружия на Украину идут по графику / ВСУ нанесли удар по жилому дому в Энергодаре / Погиб житель Белгородской области при атаке вражеского БпЛА / Над Россией за полтора часа сбили 25 украинских беспилотников / Сбиты еще два летевших к Москве беспилотника / Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву / Сенатор США обвинил ВСУ в неправильном использовании F-16

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,