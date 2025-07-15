Число пострадавших в Воронежской области после атаки дронов ВСУ выросло до 27

В Воронежской области в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших в результате ночной террористической атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По данным Следственного комитета России, который возбудил уголовное дело о теракте, не менее 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в населенных пунктах Воронежской области. В результате на территории города Воронежа повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, также повреждения получили объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов.

Согласно последним уточненным данным, которые привел воронежской губернатор, общее число пострадавших увеличилось до 27 человек. Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация, в том числе четырем несовершеннолетним, остальным помощь оказана амбулаторно. Двое раненых в Воронеже остаются в тяжёлом состоянии.

По словам главы региона, несмотря на различные повреждения ряда многоквартирных и частных домов, сегодня размещение в ПВР потребовалось только трем семьям из шести человек. Им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные жильцы от ПВР отказались: до завершения ремонтно-восстановительных работ они решили остаться у родственников.

Оперативный штаб продолжает следить за устранением последствий ЧП, отметил Гусев.

Воронеж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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