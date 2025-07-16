российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 июля 2025, 16:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Волге обнаружили нефтяное пятно

В Астрахани зафиксировали загрязнение нефтепродуктами акватории Волги. Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора.

«В Службу поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в Астрахани. Инспекторы оперативно выехали на место и (...) провели обследование. Пробы воды взяты, площадь загрязнения составила 4,5 тыс. квадратных метров», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы о происшествии переданы в федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря» для проведения работ по ликвидации загрязнения.

Пробы направили в лабораторию, по результатам исследований будет произведен расчет ущерба и принято процессуальное решение.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Экология

На Камчатке детеныш косатки запутался в мусоре / Японии грозит дефицит зеленого чая матча из-за аномальной жары / Во Франции два человека погибли из-за аномальной жары / Нефтяное пятно после аварии с теплоходом на Енисее растянулось на 30 км / В Енисей вылилось около 30 тонн дизтоплива из-за аварии с теплоходом / Столица Афганистана в ближайшие годы может остаться без воды / РСТ призвал не заставлять отели контролировать доступ отдыхающих на пляжи в Анапе / Во Владивостоке произошел разлив нефтепродуктов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,