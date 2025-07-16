На Волге обнаружили нефтяное пятно

В Астрахани зафиксировали загрязнение нефтепродуктами акватории Волги. Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора.

«В Службу поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в Астрахани. Инспекторы оперативно выехали на место и (...) провели обследование. Пробы воды взяты, площадь загрязнения составила 4,5 тыс. квадратных метров», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что материалы о происшествии переданы в федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Каспийского моря» для проведения работ по ликвидации загрязнения.

Пробы направили в лабораторию, по результатам исследований будет произведен расчет ущерба и принято процессуальное решение.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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