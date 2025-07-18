Курский Рыльск атакован беспилотником ВСУ: повреждены корпус колледжа и магазины

Сегодня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал центр города Рыльска, в результате чего поврежден корпус авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Об этом сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.

«По моему поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», – отметил врио главы курского региона.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube