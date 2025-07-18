Курский Рыльск атакован беспилотником ВСУ: повреждены корпус колледжа и магазины

Сегодня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал центр города Рыльска, в результате чего поврежден корпус авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Об этом сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в зданиях выбиты окна, частично посечены фасады и кровля.
«По моему поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», – отметил врио главы курского региона.
Москва, Анастасия Смирнова
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