Уровень Каспийского моря стал минимальным за всю историю

Уровень Каспийского моря опустился до минимальных отметок за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства («КаспНИРХ»).

«В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот», – отметил специалист.

Интенсивное снижение уровня моря началось после 2020 года, а с 2022 по 2023 годы уровень упал на 29 сантиметров. Кроме влияния климата и геологических причин отмечается усиление испарения воды с поверхности моря, а также активное потребление воды из рек, которые питают Каспий.

В больше степени снижение уровня моря отражается на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. Уменьшение пресноводного стока Волги и понижение уровня моря влияют на воспроизводство речной и морской рыбы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube