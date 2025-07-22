российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 июля 2025, 20:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При атаке дрона ВСУ пострадал еще один житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в поселке Уразово Валуйского округа.

«У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил губернатор.

Гладков обратил внимание, что ВСУ также атаковали социальный объект и автомобили в других районах Белгородской области. В районе хутора Екатериновка Волоконовского района дрон нанес удар по трактору, находящемуся на территории предприятия.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате удара вооруженных формирований Украины ранения получили три местных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ атаковали АЗС в Курской области: ранен мотоциклист / Три жителя Белгородской области, в том числе двое подростков, получили ранения после обстрела ВСУ / Чуда не будет: Кремль раскрыл ожидания от новых переговоров с Украиной / Армия России освободила Новоторецкое в ДНР / В небе над Орловской областью уничтожили 6 беспилотников / Почти за 2,5 часа над регионами России сбили еще 19 украинских беспилотников / Армия России ударила «Кинжалами» по военным заводам и аэродромам Украины / СМИ назвали возможные даты для новых переговоров России и Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,