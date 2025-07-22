При атаке дрона ВСУ пострадал еще один житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника получил ранения мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в поселке Уразово Валуйского округа.

«У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил губернатор.

Гладков обратил внимание, что ВСУ также атаковали социальный объект и автомобили в других районах Белгородской области. В районе хутора Екатериновка Волоконовского района дрон нанес удар по трактору, находящемуся на территории предприятия.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате удара вооруженных формирований Украины ранения получили три местных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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