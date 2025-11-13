российское информационное агентство 18+

Четверг, 13 ноября 2025, 20:27 мск

На подлете к Севастополю сбили четыре вражеских беспилотника

Силы противовоздушной обороны отразили вблизи Севастополя атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава города Михаил Развозжаев, нейтрализованы четыре вражеских дрона.

«По предварительной информации, сбиты 4 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты на территории города не пострадали.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что сегодня в период с 16:00 до 18:00 мск силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и еще один над Республикой Крым.

Севастополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

