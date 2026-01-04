Вблизи Москвы сбили 24 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, дроны были нейтрализованы в течение двух часов. На местах их падения работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Москва, Анастасия Смирнова

