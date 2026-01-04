российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 4 января 2026, 20:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Вблизи Москвы сбили 24 беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, дроны были нейтрализованы в течение двух часов. На местах их падения работают экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Около Москвы нейтрализовали 36 беспилотников / Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву / Армия России взяла под контроль еще один поселок в Харьковской области / За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ / На подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника / За 4 часа силы ПВО сбили 22 украинских дрона / Лавров обратил внимание на террористическую сущность режима Зеленского / В Госдуме потребовали жесткий ответ на атаку беспилотников по резиденции Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,