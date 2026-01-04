российское информационное агентство 18+

Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 10:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Москва, Анастасия Смирнова

