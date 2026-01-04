российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 4 января 2026, 14:35 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России взяла под контроль еще один поселок в Харьковской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают успешное наступление на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Всего за последние сутки ВСУ потеряли свыше 1200 военнослужащих. Самые существенные потери вооруженные формирования киевского режима несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. На этом направлении противник лишился до 410 боевиков.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

За ночь и утро над Россией сбили 132 дрона ВСУ / На подлете к Москве сбили три вражеских беспилотника / За 4 часа силы ПВО сбили 22 украинских дрона / Лавров обратил внимание на террористическую сущность режима Зеленского / В Госдуме потребовали жесткий ответ на атаку беспилотников по резиденции Путина / Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО / Вооруженные силы России идут на Запорожье / «Хороший темп…» Путин оценил перспективы полного освобождения Донбасса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Москва, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,