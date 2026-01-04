Армия России взяла под контроль еще один поселок в Харьковской области

Российские войска продолжают успешное наступление на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Всего за последние сутки ВСУ потеряли свыше 1200 военнослужащих. Самые существенные потери вооруженные формирования киевского режима несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. На этом направлении противник лишился до 410 боевиков.

Москва, Анастасия Смирнова

