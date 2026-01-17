Утром над Россией сбили еще 10 беспилотников ВСУ

Сегодня в первой половине дня средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России. Как сообщает Министерство обороны РФ, атака была отражена в период с 8:00 до 12:00 мск.

В частности, над Астраханской областью нейтрализованы семь дронов ВСУ, два – над Волгоградской областью и один – над Ростовской областью.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что утром отражена воздушная атака в двух районах региона – Верхнедонском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube