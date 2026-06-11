российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли массированный удар «Градом» по поселку в Брянской области: один человек погиб и трое раненых

В Брянской области в результате массированных ударов со стороны вооруженных формирований киевского режима по поселку Белая Березка один мирный житель погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

По его словам, удар был нанесен по жилым домам из РСЗО «Град». «В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым», – уточнил врио губернатора в своем канале в «Максе».

Согласно предварительным данным, который привел Ковальчук, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Лидеры «евротройки» нацелены на войну: МИД России оценил «мирное» заявление Британии, Франции и Германии / ВСУ нанесли удар по панораме «Оборона Севастополя» кумулятивным снарядом / На подлете к Москве уничтожены пять беспилотников ВСУ / Венгрия заявила об отказе поставлять вооружения Киеву / За 12 часов над регионами России уничтожены 292 украинских БПЛА / Норвегия профинансирует покупку морских дронов для ВСУ / Силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ летевших на Москву / Болгария отказалась поставлять вооружения для ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,