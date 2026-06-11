ВСУ нанесли массированный удар «Градом» по поселку в Брянской области: один человек погиб и трое раненых

В Брянской области в результате массированных ударов со стороны вооруженных формирований киевского режима по поселку Белая Березка один мирный житель погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

По его словам, удар был нанесен по жилым домам из РСЗО «Град». «В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым», – уточнил врио губернатора в своем канале в «Максе».

Согласно предварительным данным, который привел Ковальчук, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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