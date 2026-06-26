Армия России нанесла групповой удар по НПЗ и складам оружия на Украине

Вооруженные силы России в ночь на пятницу, 26 июня, нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Целями удара были территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Для атаки применялись высокоточные ракеты и ударные беспилотники дальнего действия. Как отмечается, все назначенные цели поражены.

Кроме того, за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. В результате этих ударов были поражены используемые ВСУ объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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