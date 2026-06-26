российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Армия России нанесла групповой удар по НПЗ и складам оружия на Украине

Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ночь на пятницу, 26 июня, нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило Минобороны РФ.

Целями удара были территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Для атаки применялись высокоточные ракеты и ударные беспилотники дальнего действия. Как отмечается, все назначенные цели поражены.

Кроме того, за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. В результате этих ударов были поражены используемые ВСУ объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России освободила еще два поселка в зоне спецоперации / Украина потеряла сразу три МиГ-29 за сутки: два накрыли «Герани», третий – разбился / ВС РФ взяли поселок в Днепропетровской области и ударили по базам дальних дронов ВСУ / Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве / ВСУ второй день атакуют Запорожскую АЭС: поврежден цех электрических сетей / В результате удара беспилотников ВСУ в Крыму погиб житель Джанкойского района / «Там понимают»: Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского / На подлете к Москве уничтожены шесть беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,