Армия России нанесла групповой удар по НПЗ и складам оружия на Украине

Вооруженные силы России в ночь на пятницу, 26 июня, нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщило Минобороны РФ.
Целями удара были территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.
Для атаки применялись высокоточные ракеты и ударные беспилотники дальнего действия. Как отмечается, все назначенные цели поражены.
Кроме того, за неделю ВС России нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. В результате этих ударов были поражены используемые ВСУ объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.
Москва, Наталья Петрова
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