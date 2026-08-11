Минобороны уточнило разгромленные ночью объекты в Киеве и Запорожье

В Минобороны России назвали пораженные цели в Киеве и Запорожье в результате группового удара ВС РФ, нанесенного в ночь на вторник, 11 августа.

Как уточнили в ведомстве, российские военные поразили терминал «Новая почта», транспортно-логистический центр Киев-3 (офисно-складской комплекс «Сан-парк») в Киеве и металлургический комбинат «Запорожсталь» (группа «Метинвест») в Запорожье.

В Минобороны заявили, что терминал «Новая почта» обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства беспилотников большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Транспортно-логистический центр Киев-3 является складским центром площадью около 50 тыс. квадратных метров, который хранил ударные БПЛА (FPV-дроны – до 15 тысяч единиц), а также наземные станции управления и комплектующие к ним, отметили в ведомстве.

Минобороны назвало завод «Запорожсталь» ведущим производителем листового проката, который служит основой для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. Также на предприятии устанавливали экраны на тяжелую бронетехнику для защиты от ударов FPV-дронов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по предприятиям ВПК и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье.

Москва, Наталья Петрова