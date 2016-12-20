В Германии неизвестный расстрелял владелицу магазина и ее мужа с племянником

Публикации за 20.12.16

В немецком городе Висбаден в результате вооруженного нападения неизвестного погиб человек, еще двое получили ранения. ЧП произошло сегодня в 8:40 утра.

Преступник застрелил 59-летнюю владелицу лавки «Bodo Wagner». Ее 63-летний муж и 21-летний племянник были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями, пишет Bild.

По данным полиции, нападавший был в возрасте от 20 до 30 лет, слегка полноватый, светловолосый, с усами. Он был одет в темно-зеленую куртку-парку, шапку, широкие джинсы, при нем также был зеленый рюкзак.

Напомним, накануне на рождественской ярмарке в Берлине неизвестный выехал в толпу людей на грузовике. В результате теракта 12 человек погибло, еще десятки получили ранения. По сообщениям СМИ, немецкие спецслужбы задержали водителя грузовика, однако, как отмечает газета Welt, задержанный пакистанец не был исполнителем атаки, настоящий преступник до сих пор находится на свободе.

Висбаден, Мария Вяткина

Висбаден. Другие новости 20.12.16

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