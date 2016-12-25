В Германии эвакуируют более 54 тысяч человек из-за подрыва 1,8-тонной бомбы

Публикации за 25.12.16

Сегодня утром, 25 декабря, началась эвакуация жителей немецкого города Аугсбург. Они вынужденно покинут свои дома из-за подрыва 1,8-тонной бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, всего будет эвакуировано порядка 54 тыс. человек.

Авиационную бомбу внушительных размеров обнаружили в ходе строительных работ в исторической части города. Взрывное устройство, которое, предположительно, принадлежит вооруженным силам Великобритании, является самой большой бомбой, когда-либо найденной на территории Баварии.

Мэрия призвала горожан собраться в заранее подготовленных убежищах к 08:00. Радиус эвакуации составит 1,5 километра. Помимо жилых домов, эвакуации подлежат пациенты и персонал больницы, а также четыре дома престарелых. Кроме того, несмотря на католическое Рождество, во всех соборах и церквях решено отменить все мероприятия.

«Мы не хотим, чтобы кто-то спекулировал на тему потенциальной опасности взрыва», – отметил представитель администрации города Ричард Герлих. Всего в общей эвакуации участвуют около четырех тысяч полицейских, пожарные и спасатели, передает РИА «Новости».

В октябре 2015 года из-за неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны берлинские власти эвакуировали еврейский музей, напоминает «Лента.ру». Снаряд весом 250 килограммов обнаружили на близлежащей строительной площадке. Авиабомба была сброшена союзнической авиацией во время налетов на столицу Третьего Рейха.

Берлин, Иван Гридин

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