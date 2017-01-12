Китай «задвинул» Россию на второе место после США

Публикации за 12.01.17

Китай поставил отношения с Россией на второе место – после США. Приоритеты расставлены в документе Госсовета «Политика Китая в отношении стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (АТР). Подобный документ Госсовет Китая выпустил впервые в истории страны.

Документ сводит воедино все заявления руководителей Китая с конца 2012 года – то есть за время правления председателя Си Цзиньпина. Как отмечает «Коммерсантъ», основные положения – по-прежнему принципы мирного сосуществования, полностью повторяющие принципы устава ООН. Также Китай предлагает странам региона создать условия для совместного экономического развития «при уважении различий друг друга», «отказаться от менталитета холодной войны, уважать легитимные интересы и озабоченности друг друга». Стабильность в АТР зависит от того, удастся ли договориться друг с другом «крупнейшим государствам», которыми Китай считает только США, Россию, Индию и Японию.

Наиболее важными авторы концепции считают отношения с США, которые «оставались стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развивались». На втором месте – отношения с Россией, которая выступает «крупнейшим соседом, стратегическим партнером и дипломатическим приоритетом». На третьем и четвертом местах – Индия и Япония. О многочисленных конфликтах между Китаем и всеми упомянутыми странами, кроме России, в документе не говорится.

Наиболее острой проблемой АТР Китай считает ядерные амбиции Северной Кореи. Пекин выступает против ядерного оружия на Корейском полуострове и настаивает на возврате к закрытому в 2009 году формату шестисторонних переговоров.

В разделе о важных для страны международных организациях приоритет отдан структурам Юго-Восточной Азии. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), куда помимо Китая входят Россия и страны Центральной Азии, поставлена на предпоследнее по важности место. В документе подробно описан новый антитеррористический механизм с участием Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана – но без России.

Пекин, Зоя Березина

Пекин. Другие новости 12.01.17

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