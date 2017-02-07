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Публикации за 07.02.17

США потратят 260 млн долларов на «объективную российскую журналистику»

США потратят 260 млн долларов на «объективную российскую журналистику»

США расширяют полномочия Центра глобального взаимодействия (GEC), созданного еще во времена администрации экс-президента Барака Обамы. Теперь главной задачей учреждения будет не противодействие пропаганде террористических группировок, как задумывалось изначально, а поддержка «объективной российской журналистики».

Новый центр для информационной войны против России начнет работу уже в этом году, на эти цели Вашингтон выделяет 160 млн долларов, сообщает издание Daily Beast, ранее центру выделяли всего 5 млн долларов ежегодно. Инициаторами расширения полномочий центра выступили сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

Ожидается, что организация будет анализировать пропагандистские кампании других стран, а также оказывать им сопротивление путем выделения грантов журналистам и частным компаниям. Американские сенаторы хотят воспользоваться порталами Bellingcat и StopFake, которые наделят правом на получение денежных средств в рамках сотрудничества с GEC.

Таким образом, сфера действия Центра глобального взаимодействия будет направлена против пропаганды государственных объектов, включая Россию как главного антагониста.

Между тем, издание выражает сомнение в том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа воспользуется разумно и в рамках закона контрпропагандистской инициативой сенаторов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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