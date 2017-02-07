США потратят 260 млн долларов на «объективную российскую журналистику»

Публикации за 07.02.17

США расширяют полномочия Центра глобального взаимодействия (GEC), созданного еще во времена администрации экс-президента Барака Обамы. Теперь главной задачей учреждения будет не противодействие пропаганде террористических группировок, как задумывалось изначально, а поддержка «объективной российской журналистики».

Новый центр для информационной войны против России начнет работу уже в этом году, на эти цели Вашингтон выделяет 160 млн долларов, сообщает издание Daily Beast, ранее центру выделяли всего 5 млн долларов ежегодно. Инициаторами расширения полномочий центра выступили сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

Ожидается, что организация будет анализировать пропагандистские кампании других стран, а также оказывать им сопротивление путем выделения грантов журналистам и частным компаниям. Американские сенаторы хотят воспользоваться порталами Bellingcat и StopFake, которые наделят правом на получение денежных средств в рамках сотрудничества с GEC.

Таким образом, сфера действия Центра глобального взаимодействия будет направлена против пропаганды государственных объектов, включая Россию как главного антагониста.

Между тем, издание выражает сомнение в том, что администрация действующего президента США Дональда Трампа воспользуется разумно и в рамках закона контрпропагандистской инициативой сенаторов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.02.17

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