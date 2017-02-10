В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО) / Спасти удалось лишь четверть из них

Публикации за 10.02.17

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Более 400 черных дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand. По данным радиостанции, большинство из них погибли. Однако, благодаря усилиям добровольцев, около 10:30 по местному времени, вместе с наступлением прилива удалось спасти более 100 животных.

По словам представителя местного департамента охраны природы, инцидент стал одним из самых массовых происшествий, связанных с гибелью китов и дельфинов в регионе. В ведомстве уточнили, что 416 дельфинов выбросились на мель в течение ночи, причем 250-300 особей к моменту обнаружения уже были мертвы.

Чиновники также уточнили, что выжившие дельфины продолжают оставаться в бухте. С ними работают более 500 волонтеров, уточнили в департаменте.

Веллингтон, Иван Гридин

Веллингтон. Другие новости 09.02.17

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