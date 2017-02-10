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Публикации за 10.02.17

В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО) / Спасти удалось лишь четверть из них
Фото: Radio New Zealand

В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО) Спасти удалось лишь четверть из них

Более 400 черных дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand. По данным радиостанции, большинство из них погибли. Однако, благодаря усилиям добровольцев, около 10:30 по местному времени, вместе с наступлением прилива удалось спасти более 100 животных.

Новый День: В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО)

По словам представителя местного департамента охраны природы, инцидент стал одним из самых массовых происшествий, связанных с гибелью китов и дельфинов в регионе. В ведомстве уточнили, что 416 дельфинов выбросились на мель в течение ночи, причем 250-300 особей к моменту обнаружения уже были мертвы.

Новый День: В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО)

Чиновники также уточнили, что выжившие дельфины продолжают оставаться в бухте. С ними работают более 500 волонтеров, уточнили в департаменте.

Веллингтон, Иван Гридин

Веллингтон. Другие новости 09.02.17

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