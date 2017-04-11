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Публикации за 11.04.17

New York Times получила пулитцеровскую премию за «правду» о России / Сообщение о награде появилось раньше официального объявления
Фото: New York Post

New York Times получила пулитцеровскую премию за «правду» о России Сообщение о награде появилось раньше официального объявления

Редакция американской газеты New York Times получила пулитцеровскую премию в области международной журналистики за серию публикаций о влиянии России в мире, сообщает в понедельник само издание.

Награда была присуждена журналистам за «материалы о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, раскрывающие методы, среди которых были убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов», говорится на сайте премии. По мнению оргокомитета, эти статьи оказали большое влияние на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Москвы.

В число работ-победителей вошло и расследование про «армию троллей», взлом серверов демократической партии, бывшего помощника президента Украины Пола Манафорта, который позже возглавил штаб Дональда Трампа, выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks и некоторые другие. Всего New York Times получила в этом году три награды. Так, фотокорреспондент Дениэл Берехулак был отмечен за серию фотографий о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком, а Кристофер Чиверс – за статью о молодом ветеране войны в Афганистане, страдающем посттравматическим стрессовым расстройством.

В свою очередь издание The Hill отмечает, что печатная версия издания сообщило о своей победе за несколько часов до официального объявления лауреатов. Как напоминает «Интерфакс», пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Для участия в конкурсе материал должен быть опубликован в американской газете. New York Times наряду с Wall Street Journal и Washington Post является лидером по числу наград за все время существования премии.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 10.04.17

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