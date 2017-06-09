Каталония проведет референдум о независимости 1 октября

Правительство испанского региона Каталония объявило дату проведения референдума. На голосовании, которое пройдет 1 октября, жители ответят на вопрос «хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?».

«С нашей стороны всегда поступали предложения правительству Испании согласовать плебисцит, но все они были отклонены или урезаны»,– цитирует El Mundo председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. По его словам, решение о голосовании было принято властями автономной области в одностороннем порядке.

Ранее заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас в своей речи раскритиковал власти Испании «за отрицание фундаментального права каталонцев на голосование».

Каталония уже долгое время борется за самоопределение, но пока что ее крупнейшее достижение на этом пути – символический референдум, проведенный в 2014 году. Тогда голосование, на котором более 80% высказались за независимость, Мадрид объявил незаконным.

Одна из главных причин сепаратистских настроений – игнорирование национальной идентичности: правительство Испании отказывается признавать каталонцев одной из наций, так как согласно конституции в стане есть лишь одна нация – испанцы. Не последнюю роль играет и недовольство государственной внешней политикой. По словам пресс-секретаря ведущей региональной коалиции «Каталонская солидарность за независимость» Хосе Энрике Фолька Каталония не согласна с позицией ЕС и Испании по крымскому вопросу и антироссийским санкциям.

Однако главной причиной стремления к независимости, отмечают эксперты, является нежелание каталонцев отчислять в испанский бюджет большую часть доходов региона, получая взамен несоизмеримо меньше.

Барселона, Зоя Осколкова

Барселона. Другие новости 09.06.17

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