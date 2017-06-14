На западе Лондона выгорела жилая высотка Пожарные не могут справиться с огнем. Здание может рухнуть

На западе Лондона произошел крупный пожар. Огонь охватил многоэтажный жилой дом Grenfell Tower. По словам очевидцев, и, согласно поступающим видеокадрам, здание объято огнем практически целиком. По данным «Ассошиэйтед Пресс», в результате ЧП пострадали по меньшей мере 15 человек. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 спасателей. По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания.

Возгорание началось около 1:30 по местному времени (3:30 мск) на втором этаже многоквартирной высотки Grenfell Tower. Пламя быстро распространилось до последнего этажа дома. Спасатели пытались эвакуировать из горящего здания всех жильцов. Очевидцы рассказывают, что видели в окнах последних этажей дома людей, кричащих о помощи. Также появились сообщения о том, что несколько жильцов выпрыгнули из окон в надежде спастись. Местные власти высказывают опасения, что здание может рухнуть. Потушить пламя пожарным не удавалось. Мэр Лондона Садик Хан назвал пожар серьезным происшествием.

Как передает ВВС, очевидцы сообщают, что пожарным подразделениям не просто подобраться к зданию из-за узких подъездных путей, что заметно ограничило возможности огнеборцев и затруднило тушение. До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти. Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре. Район, где произошел пожар, объявлен зоной чрезвычайной ситуации.

Возможной причиной пожара, объявшего многоэтажное здание в Лондоне, мог стать взрыв на четвёртом этаже, сообщает Sky News со ссылкой на жителя дома Махада Эгала. По его словам, он уже собирался спать, когда сосед постучался к нему и сообщил, что на четвёртом этаже взорвался холодильник. Теперь Эгал думает, что это и вызвало пожар.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.06.17

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