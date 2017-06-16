Детский сад в Китае взорвал студент с нервным расстройством

Китайская полиция установила причины взрыва у детского сада в провинции Цзянсу. По предварительным данным, сработала самодельная бомба, которую собрал и активировал местный житель. Подозреваемый скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы изучили данные с места взрыва, а также просмотрели видео с камер наблюдения. По итогам анализа ДНК было установлено, что взрыв осуществил 22-летний житель города Сюйчжоу. Полицейские заявили, что раскрыли преступление, однако мотивы злоумышленника не сообщаются, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Фэнсянь на востоке КНР 15 июня около пяти вечера. Очевидцы опубликовали в сети видео с места событий. В ролике люди, которых отбросило взрывной волной, лежат на земле, в том числе маленькие дети.

По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек, 65 получили травмы различной степени тяжести, восемь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Расследованием руководит лично министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва и сообщили, что установлен подозреваемый.

Известно, что подрывник страдал от вегетативной дисфункции, по этой причине он взял академический отпуск в образовательном учреждении, где числился студентом, и подрабатывал неподалеку от места трагедии. В ходе обысков сотрудники полиции нашли в его жилище взрывчатые вещества. Кроме того, на стенах в квартире обнаружены устрашающие надписи «смерть», «умереть» и другие.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 16.06.17

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