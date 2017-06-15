В Китае у входа в детский сад прогремел взрыв, семь человек погибли, десятки ранены

На востоке Китая возле здания детского сада прогремел взрыв. По последним данным, в результате происшествия пострадали 59 человек, семеро погибли. Правоохранительные органы ведут расследование, о причинах трагедии не сообщается.

В Китае у входа в детский сад прогремел взрыв

Инцидент произошел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около пяти вечера. Очевидцы публикуют в сети видео с места событий. В ролике люди, которых отбросило взрывной волной, лежат на земле, в том числе маленькие дети. На телах некоторых из них видна кровь. Железные ворота учебного заведения деформированы, на территории много битого стекла.

По предварительным данным, взрыв унес жизни семи человек, 59 пострадали, девять из них находятся в критическом состоянии, передает South China Morning Post со ссылкой на заявление местной полиции. Официальной информации о погибших и раненых пока нет.

Не сообщается и о причинах взрыва. По словам очевидца произошедшего, возможно, сдетонировал газ в магазине еды неподалеку от детского сада, пишет Associated Press.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 15.06.17

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