Бундестаг легализовал однополые браки

Парламент Германии одобрил законопроект о разрешении в стране однополых браков большинством голосов, несмотря на то, что канцлер Ангела Меркель выступала против инициативы.

Норму о гей-браках внесли представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) совместно с Левой партией и «зелеными». Консервативный блок во главе с Ангелой Меркель выступил против законопроекта, передает РИА «Новости». Однако канцлер выразила надежду, что принятие закона будет способствовать «социальному миру и единству».

Тем не менее, 393 голоса поддержали документ, против выступили 226 депутатов, еще 4 воздержались. Таким образом, легализация однополых браков была одобрена. Впрочем, для окончательного принятия закона, возможно, потребуется внести изменения в Конституцию Германии, где браком называется союз мужчины и женщины.

Согласно результатам соцопросов, 74,7% немцев поддерживают легализацию однополых союзов, также 65,9% допускают усыновление детей гей-парами.

В настоящее время однополые браки регистрируются в 20 государствах мира. Первыми подобные союзы одобрили власти Нидерландов в 2001 году.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 30.06.17

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