В США канадский пилот едва не устроил крупнейшую в мире авиакатастрофу

Самолет Air Canada избежал катастрофы с участием пяти лайнеров с пассажирами на борту и полными топлива баками в аэропорту Сан-Франциско, сообщает CBC News. Оказалось, что самолет едва не приземлился на рулежную дорожку. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 июля, но известно о нем стало лишь сейчас.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что для рейса Air Canada AC759 из Торонто была отведена взлетно-посадочная полоса (ВВП) №28R. Но пилоты совершили ошибку и направили самолет для посадки на рулежную дорожку C, на которой в это время ожидали взлета четыре самолета с пассажирами.

Из аудиозаписи переговоров авиадиспетчера и пилота Air Canada стало ясно, что командир воздушного судна для подстраховки сообщил, что видит огни на ВВП №28R. Диспетчер догадался, что канадский лайнер заходит на рулежную дорожку, проходящую параллельно ВПП, и успел предупредить пилотов. Те в свою очередь, успели набрать высоту, чтобы зайти на второй круг.

На пленке также слышен голос пилота авиакомпании United Airlines. Он сказал: «United One, Air Canada прошел сейчас прямо над нами». Другой голос в ответ: «Куда он идет? Он на рулежной дорожке». В итоге самолет благополучно приземлился на своей полосе. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что такие случаи крайне редки. Ведется расследование.

Генеральный директор Aero Consulting Experts, бывший пилот United Airlines Росс Аймер заявил, что в минувшую пятницу удалось избежать небывалой катастрофы в истории авиации, поскольку Airbus мог столкнуться с четырьмя лайнерами с пассажирами на борту и полными баками топлива, передает «Интерфакс».

Сан-Франциско, Иван Гридин

Сан-Франциско. Другие новости 12.07.17

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