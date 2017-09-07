Израильские ВВС ударили по позициям сирийской армии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама. Израильские самолеты выпустили несколько ракет. По данным Associated Press, удар был нанесен с территории Ливана утром 7 сентября.

Военное командование армии Сирии заявило, что в результате авиаудара погибли двое военнослужащих. Кроме того, был нанесен существенный материальный ущерб. «Подобные враждебные действия оказывают опасное влияние на безопасность и стабильность во всем регионе», – говорится в сообщении.

Как передает «Звезда», власти Израиля и военное командование этой страны на данный момент воздерживаются от комментариев относительно инцидента.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 07.09.17

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