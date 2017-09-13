Жертвами урагана «Ирма» стали 55 человек

Ураган «Ирма», принесший разрушения в страны Карибского бассейна, а также американский штат Флорида, стал причиной гибели 55 человек. Многие жители региона остались без крова, власти еще подсчитывают ущерб.

На территории США жертвами шторма стали 18 человек, из них 12 погибли во Флориде, четыре – в Южной Каролине, еще два – в Джорджии, сообщает агентство Associated Press. Общее число жертв на территории государств Карибского бассейна составляет не менее 37 человек.

В городах, по которым прошел ураган, продолжаются спасательные работы и разбор завалов. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

Метеорологи назвали «Ирму» самым мощным ураганом за последние десять лет. Сначала вихрь обрушился на острова Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 185 км/час.

Таллахасси, служба информации РИА «Новый День»

Таллахасси. Другие новости 13.09.17

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