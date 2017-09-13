Среда, 13 сентября 2017, 12:43 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Жертвами урагана «Ирма» стали 55 человек

Жертвами урагана «Ирма» стали 55 человек
Кадр видео NASA на YouTube

Ураган «Ирма», принесший разрушения в страны Карибского бассейна, а также американский штат Флорида, стал причиной гибели 55 человек. Многие жители региона остались без крова, власти еще подсчитывают ущерб.

На территории США жертвами шторма стали 18 человек, из них 12 погибли во Флориде, четыре – в Южной Каролине, еще два – в Джорджии, сообщает агентство Associated Press. Общее число жертв на территории государств Карибского бассейна составляет не менее 37 человек.

В городах, по которым прошел ураган, продолжаются спасательные работы и разбор завалов. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

Метеорологи назвали «Ирму» самым мощным ураганом за последние десять лет. Сначала вихрь обрушился на острова Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто-Рико, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Скорость ветра в эпицентре шторма достигала 185 км/час.

Таллахасси, служба информации РИА «Новый День»

Таллахасси. Другие новости 13.09.17

Распознавание лица iPhone X не сработало на мировой презентации. / Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США». / WADA прекращает преследование 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Разрушительный ураган «Ирма» оставил без электричества Флориду. Есть жертвы

Жертвами урагана на Карибах стали шесть человек. В регионе есть российские туристы

Вслед за «Ирмой» на США надвигается ураган «Катя»

Ураган «Ирма» достиг высшей категории мощности

Метки / США

Распознавание лица iPhone X не сработало на мировой презентации

Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа

Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США»

США издеваются над международным правом, называя обыски «прогулками»

Совбез ООН принял жесткие санкции в отношении Северной Кореи

МИД РФ приведет к паритету работу диппредставительств России и США

Роспотребнадзор предупредил о масштабной вспышке гепатита в Калифорнии

Перестрелка в Техасе унесла жизни восьми человек
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Авторская колонка /

Кремлевская ловушка

В Индии заблокировали соцсеть «Вконтакте» из-за опасной игры для детей

Технологии /

Распознавание лица iPhone X не сработало на мировой презентации

Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США»

Челябинск /

WADA прекращает преследование 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости