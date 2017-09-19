Урагану «Мария» присвоена высшая категория опасности

Метеорологи присвоили урагану «Мария» наивысшую категорию опасности по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 260 км/ч.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, циклон движется от французского острова Миртиника в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с. «Мария» держит пусть на американские Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Президент США Дональд Трамп объявил на этих территориях режим чрезвычайного положения.

Ураган стал причиной разрушений на островном государстве Доминика в Карибском море. Премьер-министр страны Рузвельт Скеррит написал в своем Twitter, что шторм сорвал крышу с его дома, сам политик и его близкие не пострадали.

Метеорологи отмечают, что кроме «Марии» неподалеку от восточного побережья США бушует ураган «Хосе».

Напомним, в конце августа шторм «Харви» стал причиной гибели 60 человек. 10 сентября ураган «Ирма» пятой категории вызвал катастрофические разрушения на целом ряде островов Карибского бассейна. На островах Барбуда и Сен-Мартен было разрушено 95% объектов построек. Затем циклон прошелся по Кубе и обрушился на Флориду, где оставил без света миллионы человек. Метеорологи назвали «Ирму» самым мощным ураганом за последние десять лет. Его жертвами стали 55 человек.

Доминика, Служба информации РИА «Новый День»

Доминика. Другие новости 18.09.17

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