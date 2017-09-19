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Урагану «Мария» присвоена высшая категория опасности

Урагану «Мария» присвоена высшая категория опасности
Фото: Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC)

Метеорологи присвоили урагану «Мария» наивысшую категорию опасности по шкале Саффира – Симпсона. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 260 км/ч.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, циклон движется от французского острова Миртиника в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с. «Мария» держит пусть на американские Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Президент США Дональд Трамп объявил на этих территориях режим чрезвычайного положения.

Ураган стал причиной разрушений на островном государстве Доминика в Карибском море. Премьер-министр страны Рузвельт Скеррит написал в своем Twitter, что шторм сорвал крышу с его дома, сам политик и его близкие не пострадали.

Метеорологи отмечают, что кроме «Марии» неподалеку от восточного побережья США бушует ураган «Хосе».

Напомним, в конце августа шторм «Харви» стал причиной гибели 60 человек. 10 сентября ураган «Ирма» пятой категории вызвал катастрофические разрушения на целом ряде островов Карибского бассейна. На островах Барбуда и Сен-Мартен было разрушено 95% объектов построек. Затем циклон прошелся по Кубе и обрушился на Флориду, где оставил без света миллионы человек. Метеорологи назвали «Ирму» самым мощным ураганом за последние десять лет. Его жертвами стали 55 человек.

Доминика, Служба информации РИА «Новый День»

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