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Разрушительный ураган «Ирма» оставил без электричества Флориду. Есть жертвы

Разрушительный ураган «Ирма» оставил без электричества Флориду. Есть жертвы
Фото: Reuters

Ураган «Ирма», скорость ветра в эпицентре которого достигает 185 км/час, обрушился на штат Флорида. По информации Национального центра по предупреждению ураганов США, эвакуированы более 6,3 млн человек.

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Ранее шторму был присвоен наивысший пятый уровень опасности, «Ирма» вызвала катастрофические разрушения на целом ряде островов Карибского бассейна, по разным данным, погибли от 22 до 27 человек, более 100 получили ранения. Затем циклон прошелся по Кубе. Очевидцы отмечают, что высота волн у побережья достигала 11 метров.

В выходные ураган обрушился на южный штат Флорида, оставив без света 3,3 млн человек. Associated Press сообщает о первом погибшем, мужчину нашли мертвым на одном из островов Флорида-Кис, после того как его пикап из-за сильных порывов ветра врезался в дерево.

Новый День: Разрушительный ураган ''Ирма'' обрушился на флориду

Фото: Associated Press

Шторм «Ирма» также стал причиной наводнения в некоторых районах Майами. В финансовом районе Брикелл уровень подъема воды составил около 60 см.

Новый День: Разрушительный ураган ''Ирма'' обрушился на флориду

Фото: Associated Press

Ураганный ветер повредил строящиеся небоскребы. Рухнули несколько строительных кранов.

В настоящее время закрыты аэропорты Майами, Орландо, Форт-Лодердейла и Тампы.

Новый День: Разрушительный ураган ''Ирма'' обрушился на флориду

Фото: Reuters

Метеорологи отмечают, что «Ирма» ослабевает, продвигаясь по континентальной части США. Категория шторма была снижена с пятой до второй. По прогнозам, циклон пройдет в северо-западном направлении по побережью штата.

Таллахасси, Служба информации РИА «Новый День»

Таллахасси. Другие новости 11.09.17

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