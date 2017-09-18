На разрушенные «Ирмой» Карибские острова надвигается новый ураган

В Атлантическом океане сформировался новый тропический циклон, которому метеорологи присвоили имя «Мария». Сила шторма достигла первой категории, он направляется к Карибским островам, которые еще не оправились от разрушений, принесенных ураганом «Ирма».

Скорость ветра в центре «Марии» достигает 130 км/ч и постоянно усиливается, передает DW. Сейчас ураган следует примерно по той же траектории, что и «Ирма». За продвижением шторма следят на американских и британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сент-Бартсе, Сабе, Синт-Эстатиусе и Ангилье.

Власти Пуэрто-Рико начали подготовку к удару стихии. Согласно прогнозам синоптиков Национального центра США по ураганам, к моменту, когда «Мария» достигнет острова, ее мощность может возрасти до третьей из пяти категорий.

Напомним, неделю назад ураган «Ирма» пятой категории вызвал катастрофические разрушения на целом ряде островов Карибского бассейна, по разным данным, погибли от 22 до 27 человек, более 100 получили ранения. На островах Барбуда и Сен-Мартен было разрушено 95% объектов построек. Затем циклон прошелся по Кубе и обрушился на Флориду, где оставил без света миллионы человек. Метеорологи назвали «Ирму» самым мощным ураганом за последние десять лет.

Сан-Хуан, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Хуан. Другие новости 18.09.17

«Иосиф Виссарионович Мадуро»: президент Венесуэлы сравнил себя со Сталиным. / Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю. / Кислотная атака на вокзале Марселя: пострадали американские туристки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»