Жертвами урагана на Карибах стали шесть человек. В регионе есть российские туристы

Ураган «Ирма» разрушительной пятой категории прошел по острову Сен-Мартен в Карибском море. Жертвами шторма стали шесть человек. Тем временем, в регионе набирают силу еще два циклона, которым метеорологи дали названия «Катя» и «Хосе».

Власти Сен-Мартен заявили о бедственном положении. «Это огромная катастрофа, 95% острова разрушено», – сообщил глава местного совета изданию France-Presse. Всего за несколько часов на острове выпала трехмесячная норма осадков, море поднялось на пять метров. Стихия разрушила аэропорт и жилые дома, улицы затопило, в большинстве населенных пунктов нет электричества, прервана телефонная связь. По предварительным данным, шесть жителей французской части Сен-Мартен погибли.

Фото: Reuters

Кроме того, ураган принес разрушения на другие острова Карибского бассейна. Так остров Барбуда, по словам очевидцев, стал непригоден для жизни. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 80 м/с. Ущерб от урагана оценили в 10% ВВП страны.

Наводнение на карибских островах, вызванное ураганом «Ирма». Фото: AFP

В общей сложности от разрушительного действия урагана «Ирма» могут пострадать до 37 млн человек, такую оценку дали специалисты ООН. По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, на острове Барбадос открыта гуманитарная миссия, которая координирует действия помощи пострадавшим с местными службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Тем временем, «Ирму» ждут в Доминиканской республике, на Кубе и в США. Люди запасаются водой и продуктами, заколачивают окна домов и укрепляют кровли.

В регионе отдыхают и российские туристы. Местные дипломатические представительства РФ порекомендовали россиянам не покидать отели и укрыться в ванных комнатах, подальше от электроприборов и стеклянных предметов.

Фото: Reuters

К приходу циклона готовятся и в США. «Кажется, это будет самый разрушительный ураган, который когда-либо приближался к Флориде, Пуэрто-Рико и другим районам. Мы точно знаем, чего ждать в ближайшее время и к чему готовиться. И это что-то выглядит не очень хорошо», – заявил Дональд Трамп в ходе экстренного заседания.

Кроме того, опасение вызывают два новых шторма «Катя» и «Хосе». Специалисты американского Национального центра по наблюдению за ураганами сообщили, что «Катя» продолжает набирать мощность, скорость ветра в эпицентре возросла с 20 м/с до 83 м/с.

Первую категорию по шкале Саффира – Симпсона метеорологи присвоили и тропическому шторму «Хосе». В настоящее время он находится в 1675 километрах к востоку от Малых Антильских островов, к которым приближается со скоростью 26 км/ч.

Мариго, служба информации РИА «Новый День»

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