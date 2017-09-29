Житель Германии требует от властей 12 млн евро, угрожая ядовитым детским питанием

В Германии злоумышленник подбросил в супермаркет отравленное детское питание, а затем позвонил в полицию и потребовал выкуп в размере 12 млн евро. В том случае, если ему не заплатят, преступник пообещал продолжать диверсии.

Правоохранители изъяли ядовитую партию детского питания. Несмотря на то, что шантажист действовал под камерами видеонаблюдения, полиции пока не удалось установить его личность и задержать, пишут «Вести».

В баночках с детским пюре обнаружили этиленгликоль. Это вещество опасно тем, что не имеет запаха, а на вкус немного сладкое. Химикат используют для изготовления тормозных жидкостей и целлофана.

Эксперты говорят, что отравление этиленгликолем может привести к очень тяжелым последствиям. Наибольшую опасность яд представляет для детей. Организм взрослого человека может справиться с химикатом, однако у малышей отсутствует необходимый фермент.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 29.09.17

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