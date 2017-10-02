В Каталонии 90% участников референдума проголосовали за независимость / Мадрид назвал плебисцит «издевательством над демократией»

Власти Каталонии заявили, что в результате действий полиции во время референдума, который прошел в минувшее воскресенье, пострадали 844 человека. 90% участников плебисцита проголосовали за независимость испанской области. Мадрид признал референдум несостоявшимся.

По словам официального представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, явка на голосовании составила 42,3%. 2,02 млн человек отдали свои голоса за независимость, 176,5 тысячи человек высказались против отделения области от Испании. Еще около 20 тысяч бланков голосования оказались пустыми или испорченными, передает Reuters. «Это цифры, которые у нас есть к настоящему времени. Еще остается недосчитано несколько тысяч бюллетеней, но в целом можно сказать, что это итоговые результаты, цифры почти не изменятся», – уточнил Туруль.

Власти Испании считают голосование за независимость противоречащим конституции страны. Премьер-министр Мариано Рахой сказал, что на территории автономии «не было референдума, а была инсценировка», передает ВВС. По мнению главы испанского правительства, сепаратисты «шантажировали народ» и обманом вынудили каталонцев принять участие в незаконном плебисците. Это «издевательство над демократией», заключил Рахой.

Во время плебисцита испанские правоохранители пытались помешать голосованию. В частности, полиция и Гражданская гвардия силовыми методами закрывали избирательные участки, изымали урны и бюллетени, а также подавляли сопротивление граждан, применяя дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным каталонских властей, в результате столкновений населения с полицейскими 844 человека получили ранения. По информации МВД Испании, в ходе референдума пострадали 12 полицейских. Мадрид возложит ответственность за беспорядки на правительство региона.

Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон заявил, что жители Каталонии заслужили право на независимое государство в форме республики. Он пообещал в ближайшие дни передать результаты голосования парламенту. Ранее Пучдемон призывал Европу вмешаться и помочь каталонцам добиться, чтобы соблюдались фундаментальные права нации.

3 октября общественные организации и профсоюзы Каталонии намерены провести всеобщую забастовку, сообщает El Periodico. Активисты призывают выступить против жесткости полиции. Пучдемон также отметил, что вопрос о нарушении прав человека во время голосования будет передан руководству Евросоюза.

В Каталонии проживает около 7,5 миллионов человек, из них 5,34 млн жителей имеют право голоса. Являясь одной из богатейших провинций Испании, автономия через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны, считают власти Каталонии. Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около 62 млрд евро. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Барселона, Службы информации РИА «Новый День»

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