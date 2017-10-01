В Каталонии полиция расстреляла резиновыми пулями участников референдума

В испанском регионе Каталония, где сегодня проходит референдум о независимости, начались столкновения голосующих с подконтрольной испанским властям полицией. Отмечается, что силовики заблокировали несколько избирательных участков и изымают документы и урны для голосования. На одном из участков полицейские разбили стекло входной двери, чтобы попасть внутрь.

Несмотря на бескомпромиссные действия правоохранителей, граждане пытаются прорваться через их кордоны, чтобы проголосовать на референдуме. По предварительным данным, 38 человек уже получили ранения. Власти страны утверждают, что полиция уполномочена удалять «материалы и предметы для голосования», однако действия полицейских не направлены против каталонцев.

Как передает AP, испанская полиция силой удалила несколько сотен граждан из избирательного участка в Барселоне, несколько человек задержаны. Кроме того, позднее стало известно, что полицейские применили резиновые пули для разгона людей. Очевидцы происходящего выкладывают фотографии и видео в Twitter.

Власти Испании считают референдум аннулированным, заявляют, что это голосование «вне закона» и не имеет «никакой международной поддержки». Как отмечает «Коммерсантъ», минувшей ночью полиция Испании закрыла большую часть помещений, в которых должны были разместиться участки для голосования. Примерно за час до начала референдума власти Каталонии разрешили гражданам голосовать на любом избирательном участке. Участникам референдума также можно приходить со своими бюллетенями, распечатанными на принтере.

В Каталонии давно выдвигаются предложения отделиться от Испании, напоминает «Газета.ру». Суть претензий к Мадриду заключается в том, что регион, являясь одной из богатейших провинций Испании, через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны. Ежегодно регион пополняет государственную казну Испании на сумму около €62 млрд. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Барселона, Иван Гридин

Барселона. Другие новости 01.10.17

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