«ООН разрешила»: США отказались вывести войска из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал об условиях выхода американских войск из Сирии. По его словам, это произойдет тогда, когда женевские переговоры по урегулированию сирийского конфликта будут признаны успешными.

Глава оборонного ведомства США заявил, что американские вооруженные силы помогают подготовить почву к дипломатическому разрешению конфликта власти и оппозиции в Сирии, пишет Reuters. «Мы не будем уходить сейчас, до того, как женевский процесс начнет работать», – заявил Мэттис.

Тем временем, сирийское правительство считает, что американские ВС находятся на территории страны незаконно. Так заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад ранее отмечал, что Вашингтону «необходимо вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу».

В свою очередь Мэттис попытался найти оправдание для нахождения американских военных на территории САР. Министр заявил, что «ООН, по сути, сказала», что США могут преследовать террористов «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ). «И мы находимся там, чтобы уничтожить их», – заключил Мэттис. О какой именно резолюции идет речь, глава Пентагона не уточнил.

При этом американский министр указал, что на юго-западе Сирии уже работает зона деэскалации. По его мнению, в республике необходимо организовать больше таких территорий, чтобы люди могли вернуться в свои дома. О деталях создания подобных зон он рассуждать отказался.

Очередной раунд переговоров в Женеве должен состояться 28 ноября. Обязательным условием является проведение Дамаском конституционной реформы и выборов под надзором ООН.

Москва, Зоя Осколкова

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